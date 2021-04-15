UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Офисе президента подтвердили завтрашнюю встречу Зеленского с Макроном

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 16 апреля, посетит с официальным визитом Францию. В ходе визита он проведет встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой 16 апреля с рабочим визитом во Французскую Республику. Планируются переговоры главы государства с президентом Франции Эммануэлем Макрона. Также состоится встреча первых леди - Елены Зеленской и Брижит Макрон", - заявили в Офисе президента.

Напомним, впервые о встрече Зеленского с Макроном в Париже на прошлой неделе заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен. По информации Елисейского дворца, встреча между президентами пройдет в формате обеда.

Как писало РБК-Украина, после обострения ситуации на Донбассе Зеленский заявил о желании поговорить с лидерами "нормандской четверки". Он сказал, что пообщается с каждым лидером отдельно, если не удастся провести саммит.

Также сообщалось, что Зеленский пытался связаться с Путиным. Однако ответа от президента России не поступило.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийЭммануэль МакронОфис президента
Читайте также
Зеленский пригласил Японию присоединиться к Крымской платформе
У Зеленского ожидают, что Россия удвоит военное присутствие у границы Украины
Прогноз погоды