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Зеленський наступного тижня поїде до Парижу на зустріч з Макроном

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 14:16
Зеленський наступного тижня поїде до Парижу на зустріч з Макроном Фото: Еммануель Макрон і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Францію. Там у нього запланована зустріч з президентом Еммануелем Макроном.

Про це в інтерв'ю Kyiv Post заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

За його словами, Зеленський відправиться в Париж до кінця наступного тижня, сам посол теж буде летіти в одному літаку з українським президентом.

"Основна мета візиту - зустрітися з Макроном один на один", - сказав де Понсен.

Сторони обговорять нарощування російської військової могутності поблизу східного кордону України та проведення реформ в Україні, особливо в судовій системі.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що переговори лідерів Німеччини, Франції та України про ескалацію на Донбасі і стягування російських військ пройдуть дуже скоро.

До цього очікувалося, що Зеленський проведе переговори з Макроном і Меркель на цьому тижні. Раніше лідери Німеччини і Франції обговорювали ситуацію на Донбасі з російським президентом Володимиром Путіним, який вкотре звинуватив у всьому Київ.

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