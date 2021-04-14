У Макрона розповіли про формат майбутньої зустрічі з Зеленським

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 квітня, зустрінеться з французьким лідером Еммануелем Макроном. Зустріч буде проходити у Єлисейському палаці у форматі обіду.

Про це йдеться на сайті Єлисейського палацу .

Про майбутню зустріч Зеленського з Макроном стало відомо ще минулого тижня. Спочатку було відомо, що зустріч двох президентів має відбутися цього тижня, а пізніше з'явилася інформація про дату зустрічі.

Як анонсувала французька сторона, зустріч Макрона з Зеленським має розпочатися у Парижі о 13:15 за місцевим часом, тобто о 14:15 за Києвом.

Нагадаємо, вперше про зустріч Зеленського з Макроном в Парижі заявив французький посол Етьєн де Понсен.

Як писало РБК-Україна, після загострення ситуації на Донбасі президент Зеленський заявив про бажання поговорити з лідерами "нормандської четвірки". Він сказав, що поспілкується з кожним лідером окремо, якщо не вдасться провести саміт.

Крім того, після загострення на фронті Зеленський намагався зв'язатися з Путіним. Про це розповіла прес-секретар українського президента.