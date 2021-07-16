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Офіс президента найближчими днями назве дату візиту Зеленського до США

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П'ятниця 16 липня 2021 18:30
Офіс президента найближчими днями назве дату візиту Зеленського до США Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Найближчими днями стане відома дата візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. У Вашингтоні він зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Сергія Никифорова.

"Зараз всі узгодження і приготування на фінальному етапі. Найближчими днями повідомимо дату майбутнього візиту Зеленського до США", - заявив він.

Нагадаємо, Джо Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім.

У МЗС раніше заявляли, що головною темою переговорів Байдена і Зеленського стане залучення американської сторони до врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Джозеф Байден визит
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