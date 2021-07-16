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Офис президента в ближайшие дни назовет дату визита Зеленского в США

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Пятница 16 июля 2021 18:30
Офис президента в ближайшие дни назовет дату визита Зеленского в США Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В ближайшие дни станет известна дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. В Вашингтоне он встретится с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

"Сейчас все согласования и приготовления на финальном этапе. В ближайшие дни сообщим дату предстоящего визита Зеленского в США", - заявил он.

Напомним, Джо Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом.

В МИД ранее заявляли, что главной темой переговоров Байдена и Зеленского станет привлечение американской стороны к урегулированию конфликта на Донбассе.

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