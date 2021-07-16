Офис президента в ближайшие дни назовет дату визита Зеленского в США
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
В ближайшие дни станет известна дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. В Вашингтоне он встретится с президентом США Джо Байденом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.
"Сейчас все согласования и приготовления на финальном этапе. В ближайшие дни сообщим дату предстоящего визита Зеленского в США", - заявил он.
Напомним, Джо Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом.
В МИД ранее заявляли, что главной темой переговоров Байдена и Зеленского станет привлечение американской стороны к урегулированию конфликта на Донбассе.