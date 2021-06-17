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Кулеба: залучення США до врегулювання на Донбасі буде головною темою візиту Зеленського

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Київ, Четвер 17 червня 2021 22:52
Кулеба: залучення США до врегулювання на Донбасі буде головною темою візиту Зеленського Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Головою темою переговорів президента України Володимира Зеленського під час візиту до США стане залучення американської сторони до врегулювання конфлікту на Донбасі. Також будуть обговорюватися й інші питання, але це стане ключовим.

Про це у ток-шоу "Право на владу" повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Тема залучення, подальшого залучення США в процес мирного врегулювання буде ключовою під час цього візиту. Там будуть і інші ключові теми, але це тема номер один", - сказав глава МЗС.

Нагадаємо, президент США Джо Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім.

Як повідомляло РБК-Україна, візит Зеленського до США планується на кінець липня 2021 року.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Донбас Дмитро Кулеба
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