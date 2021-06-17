Кулеба: залучення США до врегулювання на Донбасі буде головною темою візиту Зеленського
Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (УНІАН)
Головою темою переговорів президента України Володимира Зеленського під час візиту до США стане залучення американської сторони до врегулювання конфлікту на Донбасі. Також будуть обговорюватися й інші питання, але це стане ключовим.
Про це у ток-шоу "Право на владу" повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Тема залучення, подальшого залучення США в процес мирного врегулювання буде ключовою під час цього візиту. Там будуть і інші ключові теми, але це тема номер один", - сказав глава МЗС.
Нагадаємо, президент США Джо Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім.
Як повідомляло РБК-Україна, візит Зеленського до США планується на кінець липня 2021 року.