Нетаньяху призначить дострокові вибори в Ізраїлі, - AFP

Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Нетаньяху не вдалося зберегти правлячу коаліцію

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху призначить дострокові вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За даними джерела в правлячій коаліції, Нетаньяху прийняв рішення про проведення дострокових виборів. У той же час в партії "Лікуд", лідером якої є ізраїльський прем'єр, заперечують цю інформацію.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, сьогодні Нетаньяху зустрівся з лідером партії "Байт Ієгуді" Нафталі Беннетом, по завершенню якої стало відомо, що 18 листопада оголосять про дострокові вибори до Кнесета. Також передбачається, що в неділю назвуть дату виборів.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман оголосив про відставку. Він також зазначив, що останнім часом між ним і прем'єр-міністром існували серйозні розбіжності. Зокрема, Ліберман заперечував проти ввезення катарського пального до сектора Гази.

Крім того, міністр у справах абсорбції Ізраїлю Софа Ландвер теж подала у відставку. Вона як і Ліберман представляла партію "Наш дім Ізраїль".



