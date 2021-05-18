Офіс генпрокурора вніс апеляцію на домашній арешт Медведчуку

Офіс генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду щодо цілодобового домашнього арешту Віктора Медведчука . Наполягають на триманні під вартою.

Про це РБК-Україна повідомили у Офісі генпрокурора.

"Офіс Генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду щодо застосування запобіжного заходу до підозрюваного народного депутата у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 гривень", - повідомили у коментарі.

У той же час нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін у своєму Telegram-каналі повідомив, що також захист вніс апеляцію. Вимагають скасування рішення про домашній арешт.

"Адвокати внесли апеляцію на ухвалу Печерського суду про домашній арешт Медведчука. Упевнений, незаконне рішення буде скасовано вже найближчим часом", - повідомив він.