Офис генпрокурора внес апелляцию на домашний арест Медведчуку

Офис генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского районного суда относительно круглосуточного домашнего ареста Виктора Медведчука . Настаивают на содержании под стражей.

Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе генпрокурора.

"Офис Генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского районного суда о применении меры пресечения к подозреваемому народному депутату в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 гривен", - сообщили в комментарии.

В то же время нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале сообщил, что также защита внесла апелляцию. Требуют отмены решения о домашнем аресте.

"Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука. Уверен, незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время", - сообщил он.