Кабмін запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Громадян просять повідомляти, якщо вони стали свідками, що гральні зали відновили роботу

Кабінет міністрів України запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Українців просять повідомляти, якщо вони стали свідками, що гральні зали відновили роботу.

"Якщо ви стали свідками того, як деякі гральні зали відновили свою роботу - прошу звертатися на урядову гарячу лінію за номером 1545, вибравши категорію #5. Уряд буде реагувати оперативно", - повідомив Гончарук.

Раніше в Нацполіції пообіцяли жорстко реагувати на спроби відновити гральний бізнес. У поліції зазначили, що на даний момент на всій території України працює 715 мобільних груп, які моніторять ситуацію навколо заборони грального бізнесу.

Нагадаємо, 20 грудня уряд доручив правоохоронним органам перевірити законність діяльності гральних закладів. Також Кабмін прийняв рішення про заборону поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Також РБК-Україна писало, що правоохоронці порушили 250 кримінальних проваджень за фактами ведення нелегального грального бізнесу в Україні. З початку відпрацювання було вилучено 4,4 тисячі одиниць грального обладнання, які перебували в нелегальних закладах.