ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом

Новини » Політика     26.12.2019 - 20:30
Кабмін запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Громадян просять повідомляти, якщо вони стали свідками, що гральні зали відновили роботу

Кабінет міністрів України запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Українців просять повідомляти, якщо вони стали свідками, що гральні зали відновили роботу.

"Якщо ви стали свідками того, як деякі гральні зали відновили свою роботу - прошу звертатися на урядову гарячу лінію за номером 1545, вибравши категорію #5. Уряд буде реагувати оперативно", - повідомив Гончарук.

Раніше в Нацполіції пообіцяли жорстко реагувати на спроби відновити гральний бізнес. У поліції зазначили, що на даний момент на всій території України працює 715 мобільних груп, які моніторять ситуацію навколо заборони грального бізнесу.

Нагадаємо, 20 грудня уряд доручив правоохоронним органам перевірити законність діяльності гральних закладів. Також Кабмін прийняв рішення про заборону поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Також РБК-Україна писало, що правоохоронці порушили 250 кримінальних проваджень за фактами ведення нелегального грального бізнесу в Україні. З початку відпрацювання було вилучено 4,4 тисячі одиниць грального обладнання, які перебували в нелегальних закладах.

"Нафтогаз" зобов'язали достроково направити 8,5 млрд гривень на дивіденди Опубліковано постанову Кабміну про перерахунок тарифів на опалення
Новини України Кабінет Міністрів Україниигорный бизнес
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся