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Силы обороны за ночь поразили сразу три крупных предприятия российского ВПК

13:28 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Силы обороны за ночь поразили сразу три крупных предприятия российского ВПК Фото: российские спасатели ликвидируют пожар на НПЗ (Getty Images)
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В Татарстане после атаки в ночь на 15 ноября вспыхнул пожар на нефтехимическом заводе и НПЗ, а в Брянской области Силы обороны поразили предприятие, производящее вертолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Одной из целей стало ПАО "Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших нефтехимических комплексов Европы и важная производственная площадка холдинга "Сибур". После взрывов на территории предприятия вспыхнул пожар.

Завод производит синтетические каучуки, в частности полиизопреновый и бутиловый, а также пластики. Эта продукция имеет немаловажное значение не только для гражданской промышленности. Ее используют, в частности, для производства шин военных грузовиков, бронетехники и самолетов, уплотнителей, шлангов и других резинотехнических деталей.

Кроме того, отдельные виды синтетического каучука применяют в качестве связующего компонента в твердом ракетном топливе. Его используют, в частности, в ракетах "Искандер". Таким образом, продукция предприятия нужна разным отраслям российского военно-промышленного комплекса.

Еще одним пораженным объектом в Нижнекамске стала единственная установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-7 на нефтеперерабатывающем заводе "ТАИФ-НК" . Это крупный нефтеперерабатывающий комплекс с глубиной переработки более 95%.

Предприятие перерабатывает тяжелую высокосернистую нефть и газовый конденсат. Его продукцию используют для производства массового горючего, а также в качестве сырья для нефтехимической промышленности и военных нужд. На территории НПЗ также был зафиксирован пожар.

Масштабы повреждений на обоих предприятиях в Татарстане уточняются.

Кроме того, в эти же сутки Силы обороны поразили АО "Монолит" в городе Трубчевск Брянской области. Предприятие специализируется на производстве летательных аппаратов, в частности, вертолетов. Также там производят запасные части и компоненты, а среди направлений работы есть металлообработка.

"Каждый простой таких заводов – это меньше шин для техники, везущей на фронт боеприпасы, меньше резиновых деталей для бронетехники и авиации, меньше сырья для ракетной промышленности и меньше горючего для армии РФ", – подытожили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 15 ноября дроны атаковали Ростовскую область России. В Таганроге в результате удара повреждена электроподстанция, обеспечивающая питание железной дороги. Также загорелась подстанция в квартале Шубин.

Кроме того, в Неклиновском районе поврежден мост из-за железнодорожных путей на 64-м километре трассы Р-280, ведущей из Ростова в сторону оккупированных территорий юга Украины.

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