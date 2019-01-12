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Одной из организаторов "референдума о независимости ЛНР" сообщили о подозрении

Новости » Происшествия    12.01.2019 - 11:18
Одной из организаторов "референдума о независимости ЛНР" сообщили о подозрении
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Женщина проверяла документы и выдавали "бюллетени" для голосования

Жительнице Новоайдарского района Луганской области сообщили о подозрении из-за участия в организации так называемого "референдума о независимости ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Как сообщается, жительница Новоайдарского района подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Отмечается, что 11 мая 2014 года женщина помогала в проведении "референдума за государственную самостоятельность ЛНР" в одном из населенных пунктов района. В ее обязаности входила проверка документов и выдача местным жителям "бюллетеней" для голосования.

"После проведения псевдореферендума лицо вместе с другими членами участковой избирательной комиссии произвели подсчет бюллетеней и передали их неустановленным лицам с целью перевозки в так называемый "штаб", который координировался сепаратистами в Новоайдаре Луганской области", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее горрайонный суд Тернополя приговорил к 14 годам тюрьмы заочно одного из главарей незаконного вооруженного формирования террористической организации "ЛНР" по прозвищу "Рыжий".

Добавим, Тернопольский горрайонный суд приговорил к четырем с половиной годам заключения информатора террористической организации "ЛНР".

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