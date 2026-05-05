ua en ru
Вт, 05 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

В ЕС впервые отреагировали на обновление Гражданского кодекса в Украине

21:30 05.05.2026 Вт
2 мин
Что в ЕС говорят об изменениях, которые предлагает украинский парламент?
aimg Роман Кот aimg Дмитрий Левицкий
В ЕС впервые отреагировали на обновление Гражданского кодекса в Украине Фото: Катарина Матернова, посол ЕС в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Евросоюз признает необходимость обновления Гражданского кодекса Украины. Но вопросы частного права каждая страна ЕС регулирует самостоятельно.

Об этом заявила посол ЕС Катарина Матернова на пресс-брифинге в Киеве в ответ на вопрос РБК-Украина.

Читайте также: Как Гражданский кодекс 2.0 может изменить жизнь украинцев: разбор проекта

По словам посла, украинское законодательство устаревшее, поскольку последние изменения в него вносились еще во времена коммунизма или вскоре после него. Поэтому существует объективная потребность в реформировании Гражданского кодекса.

"Но, очевидно, что лучший путь должен быть найден через обсуждение перед вторым чтением (в парламенте - ред.)", - подчеркнула дипломат.

В то же время она пояснила, что Евросоюз не регулирует частное или семейное право на своем уровне. За исключением определенных аспектов, касающихся основных прав, эти вопросы самостоятельно решают государства-члены.

"Существует разнообразие положений частного права, применяемых в различных юрисдикциях между Кипром и Италией, Словакией или Германией", - добавила Матернова.

Рада обновляет Гражданский кодекс

Верховная Рада в конце апреля приняла в первом чтении законопроект 15150 с новой редакцией Гражданского кодекса. Документ размером 803 страницы вносит много изменений в действующую редакцию. И эти изменения непосредственно касаются жизни украинцев.

Больше об изменениях в Гражданском кодексе читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Однако ряд предложенных изменений вызвал критику со стороны общества. Как заверил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, документ доработают ко второму чтению, чтобы он получил одобрение общества.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Верховная рада
Новости
Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Аналитика
Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной