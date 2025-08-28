ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Удар РФ по Винницкой области: в ГСЧС показали последствия обстрела (фото)

Четверг 28 августа 2025 10:42
UA EN RU
Удар РФ по Винницкой области: в ГСЧС показали последствия обстрела (фото) Фото: в ГСЧС показали последствия обстрела Винницкой области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 28 августа, ударили по объектам инфраструктуры в Винницкой области. Спасатели показали фото последствий обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

"Российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры. В результате обстрела обесточены 17 населенных пунктов. Есть повреждения жилых домов. Пока информации о пострадавших не поступало", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что на всех локациях работают подразделения спасателей, в частности, 95 человек и 23 единицы техники, а также пожарный поезд "Укрзализныци".

Ранее сообщалось, что в Винницкой области 29 населенных пунктов остались без электроснабжения в результате удара российских войск.

Ночной обстрел Украины

В ночь на 28 августа российская армия нанесла массированный удар по Киеву, в результате чего 12 человек погибли, более 45 пострадали, некоторые из них находятся в больницах, повреждены жилые дома и нежилая застройка.

Также РБК-Украина сообщало об атаке армии РФ на одно из предприятий Запорожья. В результате удара произошел пожар.

До этого глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщал о двух российских дронах ударного типа, которые двигались по руслу реки Днепр в направлении Запорожья.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС Винницкая область Вторжение России в Украину
Новости
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы