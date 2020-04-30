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Ще чотирьом учасникам схем Гладковського в оборонці оголосили підозру

Новини » Політика     30.04.2020 - 17:31
Ще чотирьом учасникам схем Гладковського в оборонці оголосили підозру
Фото: Олег Гладковський (РБК-Україна)

Чотирьох фігурантів справи підозрюють у несплаті майже 50 млн гривень податків

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) оголосили підозру ще чотирьом учасникам схем екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського в оборонній сфері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціальну антикорупційну прокуратуру в Facebook.

Так, чотирьох фігурантів схем Гладковського, серед яких двоє фактичних керівників підприємства "Оптимумспецдеталь", підозрюють у несплаті податків на суму майже 50 млн гривень. Фірма ухилялася від сплати податків з 2015 по 2018 рік.

"За погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів 4 особам, серед яких 2 фактичні керівники ТОВ "Оптимумспецдеталь", колишній директор цього товариства та бухгалтер", - розповіли в прокуратурі.

Слідство встановила, що у 2015 році фактичне керівництво підприємства розробило злочинну схему постачання запчастин до військової техніки до держпідприємств зі складу "Укроборонпрому". До злочинної схеми було долученого ще одного чоловіка, який був призначений на посаду директора і бухгалтера "Оптимумспецдеталь". При цьому факт здійснення бухгалтерської діяльності було покладено на ще одну учасницю схеми.

Організатори схеми забезпечували оформлення договорів на поставку до підприємств "Укроборонпрому" товарів, які не мали легального джерела походження і не були придбані компанією "Оптимумспецдеталь". Для приховування цього факту було створено фіктивні підприємства, які створювали формальне законне джерело походження цих товарів.

"Шляхом відображення у податковому обліку безтоварних операцій з цими суб'єктами господарювання, формували податковий кредит та підвищували собівартість товарів, які фактично були набуті на безоплатній основі. Отримані з операцій безготівкові кошти надалі переводились в готівку, але податки на додану вартість та прибуток не сплачувались", - пояснили в САП.

Учасникам злочинної схеми було повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч.3 ст. 212 та ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екс-заступнику міністра оборони Ігорю Павловському обрали сьогодні запобіжний захід у вигляді застави на 168 тисяч гривень. Павловський підозрюється у в причетності до схем з поставками палива.

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