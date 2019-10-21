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Гладковський вийшов із СІЗО

Новини » Політика    21.10.2019 - 15:46
Гладковський вийшов із СІЗО
Фото: Олег Гладковський (РБК-Україна)

Гладковського відпустили після внесення за нього застави

Колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський вийшов з СІЗО після внесення за нього застави. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На Гладковського вдягли електронний браслет. Найближчим часом екс-заступник секретаря РНБО планує провести брифінг для преси.

НАЖИВО: Гладковський вийшов із СІЗО

НАЖИВО: Гладковський вийшов із СІЗО

Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Понеділок, 21 жовтня 2019 р.

Зазначимо, що сьогодні за Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

До цього генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що навіть у разі внесення застави за Олега Гладковського його переховування від правоохоронців буде неможливим.

РБК-Україна писало, що Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід екс-заступнику секретаря РНБО у вигляді арешту з можливістю виходу під заставу.

Гладковського підозрюють в тому, що на посаді в РНБО він лобіював оборонний контракт для своєї компанії "Богдан Моторс". Крім того, НАБУ встановило, що він не задекларував доходи дружини, отримані від здачі в оренду елітної нерухомості, на суму понад 150 тис. доларів.

Як повідомлялось раніше, Гладковського затримали 17 жовтня за спробу покинути Україну. За даними НАБУ, йому відмовили в вильоті з аеропорту "Бориспіль", після чого екс-замсекретаря РБНО був затриманий у ресторані.

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