В одном из ТЦК Одессы произошел взрыв: есть погибший и раненый

"Полиция работает на месте взрыва в одном из РТЦК и СП в г. Одессе. Предварительно установлено, что один человек погиб, еще один - ранен", - говорится в заявлении правоохранителей.

Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства. Сейчас больше никаких подробностей относительно взрыва полицейские не обнародовали.

Позже Одесский областной ТЦК сообщил, что, согласно предварительным данным, во время общения военнослужащих с гражданином произошел взрыв неизвестного предмета, находившегося в его личных вещах.

В результате детонации гражданин погиб на месте происшествия, а военнослужащий ТЦК получил ранения, ему оперативно оказали помощь и госпитализировали в больницу.