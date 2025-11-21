В одном из ТЦК Одессы произошел взрыв: есть погибший и раненый

Сегодня, 21 ноября, в одном из районных ТЦК Одессы произошел взрыв. Известно об одном погибшем и одном раненом человеке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления Нацполиции Одесской области.
"Полиция работает на месте взрыва в одном из РТЦК и СП в г. Одессе. Предварительно установлено, что один человек погиб, еще один - ранен", - говорится в заявлении правоохранителей.
Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства. Сейчас больше никаких подробностей относительно взрыва полицейские не обнародовали.
Позже Одесский областной ТЦК сообщил, что, согласно предварительным данным, во время общения военнослужащих с гражданином произошел взрыв неизвестного предмета, находившегося в его личных вещах.
В результате детонации гражданин погиб на месте происшествия, а военнослужащий ТЦК получил ранения, ему оперативно оказали помощь и госпитализировали в больницу.
Напомним, 16 ноября в Деснянском районе Киева произошла стычка с участием работников ТЦК, которая закончилась стрельбой.
На видео в соцсетях военнослужащий бьет авто гражданского, после чего раздались выстрелы. По предварительным данным, один из работников ТЦК повредил авто 22-летнего мужчины, а другой открыл огонь в его сторону. При этом в ТЦК заявили о нападении на своего работника.
Ранее, 7 ноября, в Днепре мужчина, которого доставили в ТЦК для прохождения ВВК, нанес себе телесные повреждения в туалете после получения заключения комиссии. Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали.
Днем позже в Тернополе с пятого этажа здания областного ТЦК выпал военнообязанный мужчина. В заявлении ТЦК говорится, что он был в состоянии опьянения и пытался спуститься из окна, связав одежду.
РБК-Украина ранее писало, что, по словам военной омбудсменки Ольги Решетиловой, среди работников ТЦК фиксируют случаи самоубийств.
Она отметила, что люди, годами работающие без отпусков и под постоянным давлением общества, находятся на грани истощения.