В одном из районов Киева часть домов осталась без света: что известно
Сегодня в четверг, 30 октября, в Святошинском районе Киева часть домов временно осталась без электроснабжения из-за аварии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Святошинский район столицы: часть домов временно без света. Энергетики ликвидируют последствия аварии", - говорится в сообщении.
По предварительным прогнозам, свет в домах будет восстановлен до 13:00. В компании поблагодарили жителей за терпение и понимание.
Обстрел Украины 30 октября
В ночь на 30 октября Россия нанесла новые массированные комбинированные удары по Украине, основной целью которых стали энергетические объекты.
Как сообщили в ДТЭК, российские оккупанты атаковали теплоэлектростанции компании в разных регионах Украины, серьезно повреждено оборудование ТЭС. Идет работа над устранением последствий. Так там уточнили, что это уже третий массированный удар по ТЭС в течение октября.
В Минэнерго заявляли, что из-за атаки в нескольких областях остаются значительные отключения электроэнергии.
Впоследствии министерство уточнило, что почасовые отключения отменены по всей Украине.
В то же время они могут быть восстановлены в течение суток, поэтому следует следить за обновлениями на сайтах облэнерго вашего региона.
В некоторых областях до 19:00 продолжают действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.