В одному з районів Києва частина будинків залишилася без світла: що відомо

Сьогодні у четвер, 30 жовтня, у Святошинському районі Києва частина домівок тимчасово залишилася без електропостачання через аварію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

За попередніми прогнозами, світло в оселі буде відновлено до 13:00. В компанії подякували мешканцям за терпіння та розуміння.

"Святошинський район столиці: частина домівок тимчасово без світла. Енергетики ліквідовують наслідки аварії", - йдеться у повідомленні.

Обстріл України 30 жовтня

У ніч проти 30 жовтня Росія завдала нових масованих комбінованих ударів по Україні, основною метою яких стали енергетичні об’єкти.

Як повідомили у ДТЕК, російські окупанти атакували теплоелектростанції компанії в різних регіонах України, серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Йде робота над усуненням наслідків. Так там уточнили, що це вже третій масований удар по ТЕС протягом жовтня.

У Міненерго заявляли, що через атаку у кількох областях залишаються значні відключення електроенергії.

Згодом міністерство уточнило, що погодинні відключення скасовані по всій Україні.

Водночас вони можуть бути відновлені протягом доби, тому слід стежити за оновленнями на сайтах обленерго вашого регіону.

У деяких областях до 19:00 продовжують діяти обмеження потужності для промислових споживачів.