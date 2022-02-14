У Кіровоградській області СБУ виявила тайник з вибухівкою та боєприпасами. Схованка була облаштована на території приватного будинку в одному з районних центрів регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Так, під час огляду схрону правоохоронці виявили:

200 г тротилу,

4 бойові гранати Ф-1 та РГД-5,

50 одиниць набоїв калібру 7,62 мм.

За інформацією СБУ, вилучені боєприпаси направлено на експертизу.

Попередньо встановлено, що мешканець будинку нелегально зберігав засоби ураження для збуту, своїх клієнтів підшукував через власні зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Фото: в одному з райцентрів Кіровоградської області знайшли тайник з вибухівкою (ssu.gov.ua)