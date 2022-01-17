Набої та вибухівка: СБУ виявила схованку бойовиків на Донбасі
Фото: СБУ виявила схованку бойовиків на Донбасі (ssu.gov.ua)
Співробітники Служби безпеки України виявили схованку бойовиків зі зброєю та боєприпасами у районі ООС. Там зберігалися вибухівка та бойові гранати.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Схованку було облаштовано в одному з населених пунктів Сватівського району на території приватного домоволодіння. Встановлено, що там проживає місцевий житель, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів", - пише пресслужба.
Наразі СБУ встановлює причетність місцевого жителя до незаконних збройних формувань "Л/ДНР" або диверсійних груп бойовиків.
Серед вилученого:
- 1 кг тротилу;
- реактивна протитанкова граната;
- 2 гранати РГД-5 та запали УДЗ;
- понад 70 одиниць набоїв для вогнепальної зброї.
Вилучене озброєння було направлено на експертизу.
Фото: СБУ виявила схованку бойовиків на Донбасі (ssu.gov.ua)