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Набої та вибухівка: СБУ виявила схованку бойовиків на Донбасі

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Понеділок 17 січня 2022 15:41
Набої та вибухівка: СБУ виявила схованку бойовиків на Донбасі Фото: СБУ виявила схованку бойовиків на Донбасі (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники Служби безпеки України виявили схованку бойовиків зі зброєю та боєприпасами у районі ООС. Там зберігалися вибухівка та бойові гранати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Схованку було облаштовано в одному з населених пунктів Сватівського району на території приватного домоволодіння. Встановлено, що там проживає місцевий житель, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів", - пише пресслужба.

Наразі СБУ встановлює причетність місцевого жителя до незаконних збройних формувань "Л/ДНР" або диверсійних груп бойовиків.

Серед вилученого:

  • 1 кг тротилу;
  • реактивна протитанкова граната;
  • 2 гранати РГД-5 та запали УДЗ;
  • понад 70 одиниць набоїв для вогнепальної зброї.

Вилучене озброєння було направлено на експертизу.

Фото: СБУ виявила схованку бойовиків на Донбасі (ssu.gov.ua)

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Служба безпеки України Донбас
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