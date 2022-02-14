В одном из райцентров Кировоградской области нашли тайник со взрывчаткой
В Кировоградской области СБУ обнаружила тайник со взрывчаткой и боеприпасами. Тайник был обустроен на территории частного дома в одном из районных центров региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Так, во время осмотра схрона правоохранители обнаружили:
- 200 г тротила,
- 4 боевые гранаты Ф-1 и РГД-5,
- 50 единиц патронов калибра 7,62 мм.
По информации СБУ, изъятые боеприпасы направлены на экспертизу.
Предварительно установлено, что житель дома нелегально хранил средства поражения для сбыта, своих клиентов подыскивал через собственные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
Фото: в одном из райцентров Кировоградской области нашли тайник со взрывчаткой (ssu.gov.ua)
Напомним, недавно СБУ обнаружила тайник боевиков с оружием и боеприпасами в районе ООС.