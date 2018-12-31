На кордоні між Польщею та Україною закривається пішохідний пункт пропуску

Фото: перехід в Угринові (wikimedia.org)

Дія пілотного проекту закінчується 31 грудня

Пілотний проект обслуговування пішохідного руху на кордоні між Польщею та Україною закінчується 31 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначається, пішоходи могли перетнути кордон у прикордонному пункті пропуску Долгобичів-Угринів. Проте, це відбувалося завдяки пілотній програмі і було тимчасовим.

"Таким є рішення головного коменданта прикордонної служби, який звернув увагу, що цей пішохідний перехід не сповнює технічних умов митного оформлення пішохідного руху, постає чимало загроз. А що буде далі? Воєвода подасть клопотання до державного бюджету лише на 2020 рік, цього року таке клопотання відхилено і проект не буде реалізований. Клопотання стосуватиметься поліпшення інфраструктури в цьому контрольно-пропускному пункті, щоб було можна відновити пішохідний рух", - пояснив речник люблінського воєводи Марек Вєчежак.

Повідомляється, що протягом доби кордон у пункті пропуску Долгобичів-Угринів перетинало приблизно 3500 осіб, у тому числі пішки або велосипедом приблизно 850 осіб. Завданням пілотного проекту було зменшити рух на сусідніх автомобільних КПП з Україною в Гребенному та Зосині, якими користується багато подорожніх, що прямують до Львова.

Раніше у ДПСУ повідомляли, що після закриття пішохідного переходу в Угринові на україно-польському кордоні залишиться лише один - в "Шегині".

Нагадаємо, МЗС радить громадянам України, які планують поїздку до Польщі або повертаються звідти додому, в період до 15 січня 2019 року уникати подорожей автомобільним транспортом.