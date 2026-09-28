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На одной из центральных площадей Киева ограничивают движение транспорта на три недели (схема)

10:42 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Костенко
На одной из центральных площадей Киева ограничивают движение транспорта на три недели (схема) Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Жителей и гостей столицы предупредили о важных изменениях в Шевченковском районе города. Движение транспорта частично ограничивают на популярной площади в центре Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно и как надолго ограничивают движение

В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию от коммунальной корпорации "Киевавтодор"), что движение транспорта частично ограничивают по Европейской площади - в Шевченковском районе столицы.

Изменения для водителей вводят на достаточно длительный период:

  • с понедельника, 28 сентября;
  • до понедельника, 19 октября.

Следовательно, двигаться с учетом ограничений жителям и гостям столицы придется в течение трех недель.

На одной из центральных площадей Киева ограничивают движение транспорта на три недели (схема)Ограничение движения по Европейской площади Киева с 28 сентября до 19 октября (схема: kyivcity.gov.ua)

С чем связаны изменения и что советуют водителям

Гражданам объяснили, что в течение вышеуказанного периода времени специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Шевченковского района будут выполнять текущий ремонт проезжей части:

  • поэтапно;
  • без полного перекрытия движения транспорта.
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В заключение в КГГА сообщили, что в коммунальной корпорации:

  • приносят извинения за временные неудобства;
  • просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Как ограничение движения повлияет на транспортный поток

Европейская площадь находится в Шевченковском районе Киева, в местности под названием "Старый Киев".

Это - один из культурно-исторических центров города, который играет важную роль в ежедневной жизни людей.

На одной из центральных площадей Киева ограничивают движение транспорта на три недели (схема)Европейская площадь в центре Киева (карта: google.com/maps)

Введенные на Европейской площади ограничения движения могут ощутимо повлиять как на водителей, так и на пассажиров.

Ведь эта локация - важный транспортный узел, расположенный между улицами Крещатик, Трехсвятительской, Михаила Грушевского и Владимирским спуском.

То есть даже частичный ремонт дороги там - неизбежно приведет к ощутимому усложнению трафика.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве до конца года ограничивают движение возле Гаванского моста.

Кроме того, мы сообщали, на каких локациях "Киевавтодор" планировал ремонт в этом году в целом.

Читайте также, какие изменения для водителей и пассажиров ввели в столице, учитывая регулярные воздушные тревоги.

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