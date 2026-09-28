На одній з центральних площ Києва обмежують рух транспорту на три тижні (схема)
Мешканців і гостей столиці попередили про важливі зміни в Шевченківському районі міста. Рух транспорту частково обмежують на популярній площі в центрі Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Де саме та як надовго обмежують рух
У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію від комунальної корпорації "Київавтодор"), що рух транспорту частково обмежують Європейською площею - в Шевченківському районі столиці.
Зміни для водіїв запроваджують на достатньо тривалий період:
- з понеділка, 28 вересня;
- до понеділка, 19 жовтня.
Отже, рухатись з огляду на обмеження мешканцям і гостям столиці доведеться впродовж трьох тижнів.
Обмеження руху Європейською площею Києва з 28 вересня до 19 жовтня (схема: kyivcity.gov.ua)
Із чим пов'язані зміни й що радять водіям
Громадянам пояснили, що впродовж вищезазначеного періоду часу фахівці Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них Шевченківського району будуть виконувати поточний ремонт проїжджої частини:
- поетапно;
- без повного перекриття руху транспорту.
Насамкінець у КМДА повідомили, що в комунальній корпорації:
- перепрошують за тимчасові незручності;
- просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Як обмеження руху вплине на транспортний потік
Європейська площа розташована у Шевченківському районі Києва, у місцевості під назвою "Старий Київ".
Це - один із культурно-історичних центрів міста, який відіграє важливу роль у щоденному житті людей.
Європейська площа в центрі Києва (карта: google.com/maps)
Запроваджені на Європейській площі обмеження руху можуть відчутно вплинути як на водіїв, так і на пасажирів.
Адже ця локація - важливий транспортний вузол, розташований між вулицями Хрещатик, Трьохсвятительською, Михайла Грушевського та Володимирським узвозом.
Тобто навіть частковий ремонт дороги там - неминуче призведе до відчутного ускладнення трафіку.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві до кінця року обмежують рух біля Гаванського мосту.
Крім того, ми повідомляли, на яких локаціях "Київавтодор" планував ремонт цього року в цілому.
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