ua en ru
Ср, 08 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В одной из областей Украины начались аварийные отключения света

09:32 08.07.2026 Ср
1 мин
Без света пока областной центр и область
aimg Елена Чупровская
В одной из областей Украины начались аварийные отключения света Фото: аварийные графики света ввели в Сумской области (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Сумах и области начались аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".

"Имеем аварийное отключение в Сумах и Сумском районе. Заживляем потребителей!" - говорится в сообщении.

В то же время энергетики не сообщают причину аварийных отключений и сколько абонентов находятся без электроэнергии по состоянию на данный момент.

Впрочем, "Укрэнерго" неоднократно сообщало, что именно в Сумской области в последние недели самая сложная ситуация со светом. Причина - постоянные удары врага по энергетике региона и последствия предыдущих атак.

К слову, из-за непогоды аварийные отключения света вводили и на Полтавщине - без электричества оставались около трех тысяч потребителей в четырех общинах. Тогда же проблемы с электроснабжением из-за российских атак фиксировали еще в шести областях Украины.

Напомним, актуальные графики отключения света для каждой области украинцы могут проверять на сайтах "Укрэнерго", ДТЭК и YASNO, а также в своих облэнерго. Объем ограничений в энергосистеме определяет именно "Укрэнерго".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сумы Графики отключения света Отключения света
Новости
Повреждены админздания, трамваи и двое пострадавших: фото последствий ночного обстрела Киева
Повреждены админздания, трамваи и двое пострадавших: фото последствий ночного обстрела Киева
Аналитика
Гонка вооружений не останавливается ни на миг: интервью с Ярославом Гришиным, "Генерал Черешня"
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Гонка вооружений не останавливается ни на миг: интервью с Ярославом Гришиным, "Генерал Черешня"