В одной из областей Украины начались аварийные отключения света

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".

"Имеем аварийное отключение в Сумах и Сумском районе. Заживляем потребителей!" - говорится в сообщении.

В то же время энергетики не сообщают причину аварийных отключений и сколько абонентов находятся без электроэнергии по состоянию на данный момент.

Впрочем, "Укрэнерго" неоднократно сообщало, что именно в Сумской области в последние недели самая сложная ситуация со светом. Причина - постоянные удары врага по энергетике региона и последствия предыдущих атак.