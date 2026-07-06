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В шести областях Украины произошли отключения света

11:08 06.07.2026 Пн
2 мин
Враг бил по объектам гражданской энергетической инфраструктуры
aimg Юлия Капитонова
В шести областях Украины произошли отключения света Фото: Во многих населенных пунктах Украины нет света (Getty Images)
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6 июля в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях произошли обесточивания из-за ударов РФ. Аварийно-восстановительные работы стартовали, однако не повсюду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".

В ночь на 6 июля Россия совершила новую массированную атаку на Украину, применив ракеты и дроны. Под ударами оказались и объекты гражданской энергетической инфраструктуры.

"В результате вражеских обстрелов - на утро есть новые обесточения в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях", - сообщает "Укрэнерго".

Также указано, что энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам, однако только в тех регионах, где позволяют условия безопасности.

Они работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям.

Кроме того, сообщается, что непогода полностью или частично обесточила 58 населенных пунктов в Сумской области.

Ремонтные бригады облэнерго уже приступили к восстановлению поврежденных линий электропередачи.

В целом потребление электроэнергии в Украине продолжает снижаться. По состоянию на 09:30 6 июля оно было на 13,8% меньше, чем в это же время в предыдущий рабочий день - пятницу, 3 июля.

"Причина - существенное снижение температуры воздуха во всех регионах Украины, что уменьшает необходимость в пользовании кондиционерами", - объяснили в "Укрэнерго".

Ранее РБК-Украина сообщало, что массированная атака РФ на Киев оборвала жизнь не менее 11 жителей столицы.

Также стало известно, что силы ПВО не смогли перехватить ни одну баллистическую ракету во время атаки на город.

Кроме того, мы писали, что сейчас происходит в Вишневом после вражеского обстрела и как быстро выехать из города.

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