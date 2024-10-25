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В одной из областей Украины усилят мобилизацию: детали

Мобилизацию в Черниговской области планируют усилить (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Глава Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус сообщил, что в регионе будут усиливать мобилизационные процессы.

Об этом он заявил во время брифинга, передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Чернігів".

Мобилизация в Черниговской области

По словам главы ОВА, по состоянию на данный момент он не удовлетворен уровнем мобилизации в регионе.

"И мы принимаем меры по ее увеличению", - подчеркнул он.

Чиновник уточнил, что усиленные мобилизационные мероприятия в области будут продолжаться до победы Украины.

Во-первых, объяснил Чаус, необходимо сделать все, чтобы дать возможность "отдохнуть нашим подразделениям, которые уже долго воюют в самой активной фазе".

"Во-вторых, чтобы враг видел, что у нас есть армия, которая готова и будет давать отпор", - добавил он.

По результатам расширенного заседания президиума Конгресса местных и региональных властей - при участии президента Украины Владимира Зеленского - Чаус отметил, что Черниговская область (как и другие регионы Украины) страдает от войны.

"Черниговщина особенно страдает, потому что, вы знаете, сколько обстрелов происходит в области. Мы знаем, сколько шахедов и ракет летают над нашей землей. И сколько прилетают, в том числе. Поэтому сегодня очень важно сделать все, чтобы план победы (президента Владимира Зеленского) , - Ред.) как можно скорее был реализован", - подытожил он.

 

Напомним, 16 октября президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде и представил план победы Украины. Речь идет о пяти основных пунктах и трех тайных приложениях.

Глава государства подчеркнул, что срочность плана победы - именно сейчас. И если уже начать по нему двигаться, то может удаться завершить войну не позже, чем в следующем году.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что план победы направлен на партнеров, но есть и вторая составляющая - мобилизация самой Украины.

Немного позже Зеленский сообщил о разработке внутреннего плана усиления Украины.

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