ua en ru
Сб, 19 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Умеров рассказал, как закон о мобилизации повлиял на темпы пополнения армии

Суббота 19 октября 2024 19:25
UA EN RU
Умеров рассказал, как закон о мобилизации повлиял на темпы пополнения армии Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

После принятия закона о мобилизации темпы пополнения армии стали больше. Кроме того, фактически каждый десятый украинец добровольно вступает в ряды ВСУ.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Fox News Digital.

"С момента принятия закона о мобилизации весной этого года мы увеличили мобилизационные показатели в 2,5 раза. Двенадцать процентов военнослужащих добровольно вступают в ряды армии благодаря новой системе призыва", - сказал он.

Умеров отметил, что закон о мобилизации имел перед собой цель сделать процесс призыва в армию более эффективным и прозрачным. По словам министра, положительные показатели говорят о том, что украинцы готовы "защищать свою землю с оружием в руках".

Также Fox News написало, что поскольку скоро начнется зимний сезон боевых действий, правительству Украины необходимо активизировать усилия по набору новых солдат, обучению и предоставлению необходимого военного оборудование для победы в войне. Кроме того, сообщается, что мобилизация проходит в соответствии с планами, разработанными украинским правительством.

Напомним, вчера министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что у западных партнеров Украины возникают вопросы о мобилизации 18-25 летних лиц. По его словам, иногда проходят такие обсуждения этого вопроса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рустем Умеров Вооруженные силы Украины Война в Украине Мобилизация в Украине
NEWS
У Зеленского обратились к Западу: нужна сила во избежание большой войны
У Зеленского обратились к Западу: нужна сила во избежание большой войны
DAILY
Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш