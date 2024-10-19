Умеров рассказал, как закон о мобилизации повлиял на темпы пополнения армии

После принятия закона о мобилизации темпы пополнения армии стали больше. Кроме того, фактически каждый десятый украинец добровольно вступает в ряды ВСУ.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Fox News Digital.

"С момента принятия закона о мобилизации весной этого года мы увеличили мобилизационные показатели в 2,5 раза. Двенадцать процентов военнослужащих добровольно вступают в ряды армии благодаря новой системе призыва", - сказал он.

Умеров отметил, что закон о мобилизации имел перед собой цель сделать процесс призыва в армию более эффективным и прозрачным. По словам министра, положительные показатели говорят о том, что украинцы готовы "защищать свою землю с оружием в руках".

Также Fox News написало, что поскольку скоро начнется зимний сезон боевых действий, правительству Украины необходимо активизировать усилия по набору новых солдат, обучению и предоставлению необходимого военного оборудование для победы в войне. Кроме того, сообщается, что мобилизация проходит в соответствии с планами, разработанными украинским правительством.