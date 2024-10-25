В одній з областей України посилять мобілізацію: деталі

Мобілізація в Чернігівській області

За словами очільника ОВА, станом на зараз він не задоволений рівнем мобілізації у регіоні.

"І ми вживаємо заходів щодо її збільшення", - наголосив він.

Посадовець уточнив, що посилені мобілізаційні заходи в області триватимуть до перемоги України.

По-перше, пояснив Чаус, необхідно зробити все, щоб дати можливість "відпочити тим нашим підрозділам, які вже довго воюють в найактивнішій фазі".

"По-друге, щоб ворог бачив, що у нас є армія, яка готова і буде давати відсіч", - додав він.

За результатами розширеного засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад - за участі президента України Володимира Зеленського - Чаус зауважив, що Чернігівська область (як і інші регіони України) потерпає від війни.

"Чернігівщина особливо потерпає, тому що, ви знаєте, скільки обстрілів відбувається в області. Ми знаємо, скільки шахедів і ракет літають над нашою землею. І скільки прилітають, в тому числі. Тому сьогодні дуже важливо зробити все, щоб план перемоги (президента Володимира Зеленського, - Ред.) якомога швидше був реалізований", - підсумував він.