Дистанционка по всей Украине: школы закрываются из-за вспышки ОРВИ и гриппа
Рост количества больных ОРВИ и гриппом стал причиной перевода учебных заведений в Украине на дистанционное обучение. Более 100 школ на Закарпатье, 37 учебных заведений в Черновицкой области и ряд учреждений в Хмельницкой и в других областях страны уже перешли на онлайн-формат, чтобы уменьшить риск дальнейшего распространения инфекций среди учащихся.
В каких регионах школы закрывают на карантин, а где переводят на дистанционное обучение - рассказывает РБК-Украина.
Согласно данным, с 10 февраля дистанционное обучение введено в 34 школах Ужгорода, а также в ряде заведений в других общинах области. Директор департамента образования и науки Закарпатской ОГА Марьяна Марусинец отметила, что среди причин перехода на дистанционку - рост количества больных детей ОРВИ. Кроме того, карантин объявлен в 29 детских садах области.
В Хмельницкой области также зафиксировано увеличение количества случаев заболеваемости. За прошедшую неделю зарегистрировано более 7200 случаев, большинство из которых - среди детей. В связи с этим, дистанционное обучение организовали в 30 школах области, в частности в Каменец-Подольской громаде.
Черновцы также отмечают высокий уровень заболеваемости, что повлекло переход 31 школы и 6 детских садов на онлайн-формат. С 10 февраля будет введен карантин в 12 школах Герцаевской громады из-за высокого уровня отсутствия учеников.
В Виннице и Ровенской области также наблюдается рост случаев ОРВИ среди учащихся. В связи с этим некоторые лицеи перевели учеников на дистанционное обучение, а в Ровенской области 28 школ уже осуществляют обучение онлайн из-за превышения эпидемического порога.
В то же время, в городе Черноморск Одесской области, из-за высокого уровня заболеваемости среди детей, карантин действует в школах и детских садах до 14 февраля. Соответствующее решение приняла местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности.
Какая ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Украине
Не все области фиксируют превышение эпидемического порога. В целом, по данным Минздрава, ситуация по Украине остается сложной, но порог эпидемии пока превышен только в нескольких регионах. В Черновицкой области зафиксирован высокий уровень, в других областях, в частности в Ивано-Франковской и Львовской - низкий.
Власти и местные органы продолжают внимательно мониторить ситуацию, и в случае необходимости, будут принимать решение о локальных карантинах или введении дополнительных противоэпидемических мероприятий.
Ранее РБК-Украина писало, что с 27 января по 2 февраля в Украине было зарегистрировано 150 864 случая заболевания, из которых 91 152 - среди детей. 4 416 человек нуждались в госпитализации из-за осложнений. Грипп распространяется в 21 регионе, а больше всего больных Covid-19 зафиксировано в Ивано-Франковской и Одесской областях.
В Министерстве здравоохранения отмечают, что на этом этапе эпидемии ситуация является нормальной, прогнозируемой и не критической. Указано, что в январе-феврале всегда наблюдается повышение заболеваемости, что в основном обусловлено началом активной циркуляции вирусов гриппа. По сравнению с прошлым годом, уровень заболеваемости ниже.
При подготовке материала были использованы следующие источники: комментарий директора департамента образования и науки, молодежи и спорта Закарпатской ОГА Марьяны Марусинец для "Суспільне Ужгород"; комментарий начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета Романа Возняка для "Суспільне Миколаїв"; vsim.ua; Винницкий городской совет; Черновицкая ОВА; сообщение руководителя Ровенской ОВА Александра Коваля и городского головы Черноморска Василия Гуляева; комментарий Минздрава для РБК-Украина.
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