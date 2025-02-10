Дистанционка по всей Украине: школы закрываются из-за вспышки ОРВИ и гриппа

Рост количества больных ОРВИ и гриппом стал причиной перевода учебных заведений в Украине на дистанционное обучение. Более 100 школ на Закарпатье, 37 учебных заведений в Черновицкой области и ряд учреждений в Хмельницкой и в других областях страны уже перешли на онлайн-формат, чтобы уменьшить риск дальнейшего распространения инфекций среди учащихся.

В каких регионах школы закрывают на карантин, а где переводят на дистанционное обучение - рассказывает РБК-Украина .

Согласно данным, с 10 февраля дистанционное обучение введено в 34 школах Ужгорода, а также в ряде заведений в других общинах области. Директор департамента образования и науки Закарпатской ОГА Марьяна Марусинец отметила, что среди причин перехода на дистанционку - рост количества больных детей ОРВИ. Кроме того, карантин объявлен в 29 детских садах области.

В Хмельницкой области также зафиксировано увеличение количества случаев заболеваемости. За прошедшую неделю зарегистрировано более 7200 случаев, большинство из которых - среди детей. В связи с этим, дистанционное обучение организовали в 30 школах области, в частности в Каменец-Подольской громаде.

Черновцы также отмечают высокий уровень заболеваемости, что повлекло переход 31 школы и 6 детских садов на онлайн-формат. С 10 февраля будет введен карантин в 12 школах Герцаевской громады из-за высокого уровня отсутствия учеников.

В Виннице и Ровенской области также наблюдается рост случаев ОРВИ среди учащихся. В связи с этим некоторые лицеи перевели учеников на дистанционное обучение, а в Ровенской области 28 школ уже осуществляют обучение онлайн из-за превышения эпидемического порога.

В то же время, в городе Черноморск Одесской области, из-за высокого уровня заболеваемости среди детей, карантин действует в школах и детских садах до 14 февраля. Соответствующее решение приняла местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Какая ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Украине

Не все области фиксируют превышение эпидемического порога. В целом, по данным Минздрава, ситуация по Украине остается сложной, но порог эпидемии пока превышен только в нескольких регионах. В Черновицкой области зафиксирован высокий уровень, в других областях, в частности в Ивано-Франковской и Львовской - низкий.

Власти и местные органы продолжают внимательно мониторить ситуацию, и в случае необходимости, будут принимать решение о локальных карантинах или введении дополнительных противоэпидемических мероприятий.