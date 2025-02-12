Эпидпорог превышен. В пяти областях Украины могут ввести локальный карантин из-за гриппа

Заболеваемость ОРВИ в Украине выросла, и в пяти областях зафиксировано превышение эпидпорога. В этих регионах могут ввести усиленные противоэпидемические меры, в частности локальный карантин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины .

В пяти областях Украины зафиксировано превышение эпидпорога из-за роста заболеваемости ОРВИ. Речь идет о Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях. В этих регионах могут быть введены усиленные противоэпидемические мероприятия, в частности, локальный карантин.

Возможно введение дистанционного обучения в отдельных классах, ограничение количества посетителей в общественных учреждениях и другие меры для сдерживания распространения инфекции.

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, за последнюю неделю в стране заболело 171 068 человек, из которых 104 843 - дети. Это на 13% больше, чем неделей ранее, но такой рост характерен для середины эпидсезона и не превышает эпидпорога, рассчитанного на 2024/2025 годы.

Лишь 3% от всех заболевших из-за осложнений нуждались в госпитализации, в том числе 2 912 детей получили необходимую медицинскую помощь.

Сейчас подъем заболеваемости ОРВИ наблюдается в 22 регионах Украины из-за циркуляции вирусов гриппа. Прогнозируется, что до апреля вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией.

С начала циркуляции вирусов гриппа в Украине было зарегистрировано 15 летальных случаев, все умершие не были вакцинированы против гриппа.

Всего с 30 сентября по 9 февраля ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 2 262 760 человек, что на 22,8% меньше по сравнению с прошлым эпидсезоном. В то же время за этот период было диагностировано 17 380 случаев COVID-19, из которых 78 случаев - летальные.

Медики подчеркивают важность вакцинации как эффективной профилактике как гриппа, так и COVID-19, в частности для лиц, входящих в группу риска. Вакцинация против гриппа и COVID-19 не исключает друг друга, поэтому прививки можно делать одновременно.

В Украине вакцинация против COVID-19 остается бесплатной, и прививка проводится вакциной Comirnaty от Pfizer для взрослых и детей.