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В одной из областей Украины более 20 учебных заведений идут на дистанционку: детали

Среда 12 февраля 2025 14:54
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В одной из областей Украины более 20 учебных заведений идут на дистанционку: детали Некоторые учебные заведения Кировоградской области переходят на дистанционное обучение (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Эпидемиологическая ситуация в некоторых уголках Украины существенно ухудшилась. Учитывая это в Кировоградской областной военной (государственной) администрации рассказали, вводят ли в учебных заведениях региона карантин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОВА в Facebook.

Что известно о текущем образовательном процессе в Кировоградской области

Украинцам рассказали, что в школах Кировоградской области карантина нет. В то же время часть учебных заведений переходит на дистанционное обучение.

"В СМИ распространяется информация о введении карантина в школах из-за роста заболеваемости. Однако, по оперативным данным, по состоянию на 12 февраля, карантин на территории области не введен", - отметили в ОВА.

Там сообщили также, что в связи с высоким уровнем заболеваемости 21 учебное заведение временно переходит на дистанционное обучение:

  • в Гуровской территориальной общине (ТО) - 4 учебных заведения: Боковский, Гуровский лицеи, Братолюбовская гимназия, Варваровский филиал;
  • в Долинской ТО - 4 учебных заведения: Гимназия "Мрія", Гимназия №1, Александровская гимназия, Богдановская;
  • в Компаниевской ТО - 4 учебных заведения: Червоновершский, Сасовский, Нечаевский лицеи, Виноградовский филиал;
  • в Глодоской ТО - 1 учебное заведение: Новониколаевский филиал;
  • в Онуфриевской ТО - 4 учебных заведения: Онуфриевский, Павлышский, Зыбковский, Млинковский лицеи;
  • в Пантаевской ТО - 1 учебное заведение: Пантаевский лицей;
  • Песчанобродский интернат;
  • Новгородковское ПТУ №36;
  • Александрийский медицинский профессиональный колледж.

В завершение в Кировоградской ОВА отметили, что форму обучения определяет администрация заведения - вместе с общиной, которой оно содержится.

В одной из областей Украины более 20 учебных заведений идут на дистанционку: деталиВ одной из областей Украины более 20 учебных заведений идут на дистанционку: деталиПост Кировоградской ОВА (скриншот: facebook.com/kirovohradskaODA)

Эпидемиологическая ситуация в Украине

Напомним, с конца января текущего года в Украине наблюдается стремительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Между тем в Центре общественного здоровья ранее сообщили, что заболеваемость гриппом в этом сезоне сохраняет "прогнозируемый характер", поскольку развитие эпидемического процесса происходит "по классическому сценарию".

Согласно данным Министерства здравоохранения, по состоянию на среду, 12 февраля, из-за роста заболеваемости ОРВИ превышение эпидемиологического порога зафиксировано в пяти областях Украины.

Учитывая такую ситуацию, там могут быть введены усиленные противоэпидемические меры (в том числе и локальный карантин).

По словам экспертов, подъем заболеваемости ОРВИ наблюдается из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны. Учитывая данные еженедельного мониторинга, в Минздраве прогнозируют, что до апреля вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией.

Между тем учебные заведения в разных областях все чаще переходят на дистанционное обучение - чтобы уберечь здоровье детей и взрослых, а также предотвратить дальнейшее распространение болезней.

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