В одной из областей Украины более 20 учебных заведений идут на дистанционку: детали

Эпидемиологическая ситуация в некоторых уголках Украины существенно ухудшилась. Учитывая это в Кировоградской областной военной (государственной) администрации рассказали, вводят ли в учебных заведениях региона карантин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОВА в Facebook.

Что известно о текущем образовательном процессе в Кировоградской области

Украинцам рассказали, что в школах Кировоградской области карантина нет. В то же время часть учебных заведений переходит на дистанционное обучение.

"В СМИ распространяется информация о введении карантина в школах из-за роста заболеваемости. Однако, по оперативным данным, по состоянию на 12 февраля, карантин на территории области не введен", - отметили в ОВА.

Там сообщили также, что в связи с высоким уровнем заболеваемости 21 учебное заведение временно переходит на дистанционное обучение:

в Гуровской территориальной общине (ТО) - 4 учебных заведения: Боковский, Гуровский лицеи, Братолюбовская гимназия, Варваровский филиал;

в Долинской ТО - 4 учебных заведения: Гимназия "Мрія", Гимназия №1, Александровская гимназия, Богдановская;

в Компаниевской ТО - 4 учебных заведения: Червоновершский, Сасовский, Нечаевский лицеи, Виноградовский филиал;

в Глодоской ТО - 1 учебное заведение: Новониколаевский филиал;

в Онуфриевской ТО - 4 учебных заведения: Онуфриевский, Павлышский, Зыбковский, Млинковский лицеи;

в Пантаевской ТО - 1 учебное заведение: Пантаевский лицей;

Песчанобродский интернат;

Новгородковское ПТУ №36;

Александрийский медицинский профессиональный колледж.

В завершение в Кировоградской ОВА отметили, что форму обучения определяет администрация заведения - вместе с общиной, которой оно содержится.

Пост Кировоградской ОВА (скриншот: facebook.com/kirovohradskaODA)