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В одной из областей Украины могут перейти к графикам отключения света

Хмельницкая область, Понедельник 25 марта 2024 21:15
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В одной из областей Украины могут перейти к графикам отключения света Архивное фото: В одной из областей Украины могут перейти к графикам отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Из-за российского обстрела электросети Хмельницкой области работают в аварийном режиме. Поэтому могут быть применены сетевые ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Хмельницкоблэнерго".

"Энергетики фиксируют существенный рост нагрузки на электросети", - говорится в заявлении.

Энергетики добавили, что если ситуация и в дальнейшем будет идти таким образом и потребители не уменьшат объем потребления электрической энергии - будут введены сетевые ограничения.

В одной из областей Украины могут перейти к графикам отключения света

Фото: График (hoe.com.ua)

Также в "Хмельницкоблэнерго" опубликовали график отключения света.

Ситуация со светом в Украине после масштабных российских обстрелов

После масштабного обстрела Украины 22 марта, во время которого враг в основном избивал по энергообъектам, была обесточена линия 750 кВ "Днепровская", питающая ЗАЭС. Станция несколько часов до восстановления была в шаге от блекаута, оставаясь на одной линии питания.

На следующий день, 23 марта, Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута, второй раз за сутки. Оккупанты повредили линию питающей станции, но все удалось восстановить. Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о ситуации в энергосистеме страны, признал, что тяжелая ситуация остается в Харькове.

Отметим, что в ночь на 24 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 дронов.

Вчера стало известно, что в Кривом Роге вводятся графики аварийных отключений электроэнергии. Кроме того, в Харькове и области с 25 марта по конец месяца вводят графики почасовых отключений света.

Добавим, по словам гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко, из-за российских обстрелов ДТЭК в целом потерял 50% генерации электроэнергии.

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