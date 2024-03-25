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В одній з областей України можуть перейти до графіків відключення світла

Хмельницька область, Понеділок 25 березня 2024 21:15
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В одній з областей України можуть перейти до графіків відключення світла Архівне фото: В одній з областей України можуть перейти до графіків відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Через російський обстріл електромережі Хмельницької області працюють в аварійному режимі. Тому можуть бути застосовані мережеві обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Хмельницькобленерго".

"Енергетики фіксують суттєве зростання навантаження на електромережі", - ідеться в заяві.

Енергетики додали, що якщо ситуація й надалі буде йти таким чином і споживачі не зменшать обсяг споживання електричної енергії - будуть введені мережеві обмеження.

В одній з областей України можуть перейти до графіків відключення світла

Фото: Графік (hoe.com.ua)

Також у "Хмельницькобленерго" опублікували графік відключення світла.

Ситуація зі світлом в Україні після масштабних російських обстрілів

Після масштабного обстрілу України 22 березня, під час якого ворог в основному бив по енергооб'єктах, було знеструмлено лінію 750 кВ "Дніпровська", яка живить ЗАЕС. Станція кілька годин до відновлення була за крок від блекауту, залишаючись на одній лінії живлення.

Наступного дня, 23 березня, Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту, вдруге за добу. Окупанти пошкодили лінію живильної станції, але все вдалося відновити. Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про ситуацію в енергосистемі країни, визнав, що важка ситуація залишається у Харкові.

Зазначимо, що в ніч проти 24 березня російські окупанти в черговий раз атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 18 ракет і 25 дронів.

Учора стало відомо, що у Кривому Розі вводяться графіки аварійних відключень електроенергії. Крім того, у Харкові та області з 25 березня до кінця місяця вводять графіки погодинних відключень світла.

Додамо, за словами гендиректора компанії YASNO Сергія Коваленка, через російські обстріли ДТЕК загалом втратив 50% генерації електроенергії.

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