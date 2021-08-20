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Одна країна під тиском Росії відмовилася від кримської платформи, - РНБО

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 19:06
Одна країна під тиском Росії відмовилася від кримської платформи, - РНБО Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Одна з країн в останній момент відмовилася від участі в саміті Кримської платформи. Вона зробила це під тиском Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

"У нас шалений тиск Російської Федерації... Була доповідь наших розвідок з цього питання. Повірте, Росія працює по всьому світу, щоб перешкодити Україні провести такий захід. Я можу констатувати, що є принаймні одна країна, яка під тиском Російської Федерації в останній момент відмовилася (від участі в саміті, - ред.). Але це одна країна, будемо вважати, що з іншими буде все гаразд", - заявив секретар РНБО.

При цьому він не уточнив, про яку країну йде мова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США найімовірніше змінять представника на саміті Кримської платформи, і українська сторона чекає офіційної заяви.

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Кримська платформа РНБО Олексій Данілов
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