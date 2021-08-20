Ісландія візьме участь у саміті Кримської платформи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкву під час брифінгу.

"З'явилася ще одна країна, яка підтвердила свою участь у саміті Кримської платформи. Це Ісландія…вона буде представлена послом Ісландії в Україні. Таким чином у нас на сьогодні є 45 іноземних делегацій, які будуть представлені на саміті", - сказав він.

Жовква додав, що до кінця цього дня очікується ще одна країна, яка підтвердить свій рівень представництва на саміті Кримської платформи.