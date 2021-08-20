США найімовірніше змінять представника на Кримській платформі, - Никифоров
Фото: США найімовірніше змінять представника на Кримській платформі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сполучені Штати Америки можуть змінити свого представника на Кримській платформі. Никифоров наполіг на тому, щоб дочекатися офіційної заяви від країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря глави держави Сергія Никифорова.
"Ймовірніше буде зміна представника США на Криміській платформі. Але, про це, нехай, Сполучені Штати повідомлять самі, щоб не було непорозумінь", - відзначив Сергій Никифоров.
Відзначимо, що США повинен був представити особистий посланць президента країни Джо Байдена й член уряду - міністр транспорту Штатів.
Перший саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня 2021 року.