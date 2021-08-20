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Одна страна под давлением России отказалась от Крымской платформы, - СНБО

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Киев, Пятница 20 августа 2021 19:06
Одна страна под давлением России отказалась от Крымской платформы, - СНБО Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Одна из стран в последний момент отказалась от участия в саммите Крымской платформы. Она сделала это под давлением Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

"У нас бешеное давление Российской Федерации… Был доклад наших разведок по этому вопросу. Поверьте, Россия работает по всему миру, чтобы помешать Украине провести такое мероприятие. Я могу констатировать, что есть по крайней мере одна страна, которая под давлением Российской Федерации в последний момент отказалась (от участия в саммите, - ред.). Но это одна страна, будем считать, что с остальными будет все хорошо", - заявил секретарь СНБО.

При этом он не уточнил, о какой стране идет речь.

Напомним, ранее стало известно, что США вероятнее всего сменят представителя на саммите Крымской платформы, и украинская сторона ждет официального заявления.

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Крымская платформа СНБО Алексей Данилов
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