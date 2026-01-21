Одна ракета "может уничтожить все": Трамп заинтриговал новым секретным оружием

Несколько недель назад появилась новая современная ракета, которая якобы "может уничтожить все". Сбить ее "невозможно".

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам американского лидера, сейчас перед США и всем миром возникли намного более высокие риски, чем во времена Второй мировой. Причина этому - ядерное оружие, современное оружие, о котором, как заверил Трамп, он даже не может говорить публично. "Две недели тому назад появилось оружие, о котором никто никогда не слышал. Все может быть уничтожено буквально из-за одной ракеты. Нет пока такого ПВО, которое уничтожит эти ракеты", - сказал Трамп.