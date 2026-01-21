Одна ракета "может уничтожить все": Трамп заинтриговал новым секретным оружием
Несколько недель назад появилась новая современная ракета, которая якобы "может уничтожить все". Сбить ее "невозможно".
Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По словам американского лидера, сейчас перед США и всем миром возникли намного более высокие риски, чем во времена Второй мировой. Причина этому - ядерное оружие, современное оружие, о котором, как заверил Трамп, он даже не может говорить публично.
"Две недели тому назад появилось оружие, о котором никто никогда не слышал. Все может быть уничтожено буквально из-за одной ракеты. Нет пока такого ПВО, которое уничтожит эти ракеты", - сказал Трамп.
США могли применить звуковое оружие
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт репостнула интервью с очевидцем, который рассказал о том, что во время операции по похищению венесуэльского диктатора Николаса Мадуро США якобы применили звуковое оружие.
Он рассказал, что перед началом американской операции все радиолокационные системы Венесуэлы внезапно перестали работать. После этого в воздушное пространство страны вторглись дроны и восемь вертолетов, из которых высадились спецназовцы США.
По словам очевидца, в определенный момент он почувствовал мощный звуковой эффект, который обезвредил всех силовиков, которые охраняли Мадуро.
При этом сегодня, 21 января, Трамп заявил, что у США есть удивительное вооружение, о котором "лучше никому не знать".