Одна ракета "може знищити все": Трамп заінтригував новою секретною зброєю

Кілька тижнів тому з'явилася нова сучасна ракета, яка нібито "може знищити все". Збити її "неможливо".

Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За словами американського лідера, зараз перед США і всім світом виникли набагато вищі ризики, ніж за часів Другої світової. Причина цього - ядерна зброя, сучасна зброя, про яку, як запевнив Трамп, він навіть не може говорити публічно. "Два тижні тому з'явилася зброя, про яку ніхто ніколи не чув. Усе може бути знищено буквально через одну ракету. Немає поки що такого ППО, яке знищить ці ракети", - сказав Трамп.