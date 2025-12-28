Встреча Трампа и Зеленского завершилась, президенты говорят с лидерами Европы

Встреча между президентом Украины Виктором и и главой Белого дома Дональдом Трампом завершилась. Теперь они говорят с европейскими лидерами.

Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere Della Sera .

В частности, помимо нашего источника, информацию о завершении встречи Трампа и Зеленского и начале разговора с европейскими лидерами подтвердил глава МИД Италии Антонио Таяни. По его словам, в этой видеоконференции участие принимает в том числе премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Также Таяни отметил, что Италия и Европа полностью поддерживают инициативу США. Вероятно, он имеет ввиду мирный план.

"Теперь посмотрим, что будет. Все идет своим чередом. Посмотрим, примет ли Путин предложения. Вопрос безопасности также имеет решающее значение для нас, европейцев. У Европы есть важная игра: мы должны быть едины с США, поскольку мы можем стать ключевым партнером в прекращении периода войны", - сказал Таяни.

Кроме того, глава МИД Италии подчеркнул, что теперь важно понять, действительно ли Кремль хочет прекращения огня и достижения мира.

Также по словам Таяни, сейчас остаются два ключевых вопроса - это Запорожская АЭС и Донбасс.

"Что касается остального, я думаю, уже есть четкая стратегия. Затем будет референдум, потому что Зеленский сказал, что хочет вынести предложение на всенародное голосование. Посмотрим. Многое зависит от Путина, хочет ли он действительно ускорить процесс достижения соглашения или нет", - резюмировал он.

Обновлено в 23:32

В СМИ пишут, что разговор с европейскими лидерами тоже завершился. Теперь ожидается пресс-конференция Трампа и Зеленского по итогам переговоров.