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Одна из стран НАТО меняет армию по опыту войны в Украине

22:17 23.07.2026 Чт
2 мин
Главное внимание уделяется ИИ, дронам и антидроновым системам
aimg Валерий Ульяненко
Одна из стран НАТО меняет армию по опыту войны в Украине Фото: украинские военные (Getty Images)
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Польша интегрирует украинский опыт войны против России для модернизации собственной армии. Варшава делает ставку на беспилотники, искусственный интеллект и дальнобойные системы поражения.

Об этом заявил РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша.

"Война в Украине учит нас, что это - война тотального характера. Ежедневно на фронте происходят сотни боевых столкновений с применением традиционного вооружения - танков, артиллерии и пехоты", - отметил он.

Косиняк-Камыш отметил, что только за прошлую неделю россияне совершили 904 атаки на линии фронта.

Он подчеркнул ключевые достижения украинских сил:

  • морские и подводные дроны Украины практически нейтрализовали Черноморский флот РФ;
  • воздушные и наземные беспилотники позволяют удачно поражать стратегические цели глубоко в российском тылу.

"Она начала с моря и надводных и подводных дронов. Фактически она вывела из строя Черноморский флот. Позже к ним добавились воздушные и наземные дроны", - отметил польский министр.

Ключевые приоритеты польской армии

Он заявил, что Польша внедряет эти решения и развивает собственные возможности на суше, в море, воздухе, космосе и киберпространстве. Основными приоритетами модернизации являются беспилотные и антидроновые системы, искусственный интеллект, высокоточные дальнобойные системы поражения и спутниковая разведка.

Косиняк-Камыш добавил, что все новобранцы будут проходить обязательную подготовку по использованию беспилотников, а дроны станут стандартным вооружением для каждого рода войск.

Напомним, страна-агрессор может готовить провокации под чужим флагом против стран-членов НАТО, чтобы подорвать их поддержку Украины.

Среди возможных сценариев рассматривается применение беспилотников, замаскированных под украинские, для атак на страны Балтии и провокаций против Польши.

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