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Одна з країн НАТО змінює армію за досвідом війни в Україні

22:17 23.07.2026 Чт
2 хв
Головна увага приділяється ШІ, дронам і антидроновим системам
aimg Валерій Ульяненко
Одна з країн НАТО змінює армію за досвідом війни в Україні Фото: українські військові (Getty Images)
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Польща інтегрує український досвід війни проти Росії для модернізації власної армії. Варшава робить ставку на безпілотники, штучний інтелект і далекобійні системи ураження.

Про це заявив повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша.

"Війна в Україні вчить нас, що це - війна тотального характеру. Щодня на фронті відбуваються сотні бойових зіткнень із застосуванням традиційного озброєння - танків, артилерії та піхоти", - зазначив він.

Косіняк-Камиш зауважив, що лише за минулий тиждень росіяни здійснили 904 атаки на лінії фронту.

Він підкреслив ключові досягнення українських сил:

  • морські та підводні дрони України практично нейтралізували Чорноморський флот РФ;
  • повітряні та наземні безпілотники дозволяють успішно вражати стратегічні цілі глибоко в російському тилу.

"Вона почала з моря та надводних і підводних дронів. Фактично вона вивела з ладу Чорноморський флот. Пізніше до них додалися повітряні та наземні дрони", - зазначив польський міністр.

Ключові пріоритети польської армії

Він заявив, що Польща впроваджує ці рішення та розвиває власні спроможності на суші, у морі, повітрі, космосі й кіберпросторі. Основними пріоритетами модернізації є безпілотні та антидронові системи, штучний інтелект, далекобійні високоточні системи ураження та супутникова розвідка.

Косіняк-Камиш додав, що усі новобранці проходитимуть обов'язкову підготовку з використання безпілотників, а дрони стануть стандартним озброєнням для кожного роду військ.

Нагадаємо, країна-агресорка може готувати провокації під чужим прапором проти країн-членів НАТО, щоб підірвати їхню підтримку України.

Серед можливих сценаріїв розглядається застосування безпілотників, замаскованих під українські, для атак на країни Балтії та провокацій проти Польщі.

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