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Великобритания наложила на компанию рекордный штраф за нарушение санкций против РФ

16:40 17.06.2026 Ср
2 мин
Один «тестовый платеж» обошёлся Sabre в более чем 1 млн фунтов
aimg Валерия Абабина
Великобритания наложила на компанию рекордный штраф за нарушение санкций против РФ Фото: Британия выписала самый большой штраф за нарушение санкций (Getty Images)
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Великобритания оштрафовала британское подразделение компании Sabre более чем на 1 млн фунтов стерлингов за нарушение санкций против России. Это самый крупный штраф, наложенный в стране с момента введения санкций после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Британская дочерняя компания Sabre Corp, предоставляющая услуги по продаже билетов для авиакомпаний, предоставила российскому перевозчику «Уральские авиалинии» доступ к своей Глобальной системе распределения в течение 7 месяцев после того, как компания была включена в санкционный список в 2022 году.

Об этом говорится в заявлении Управления по внедрению финансовых санкций (OFSI).

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Как именно обходили санкции

После того как платежи в британский банк Sabre были заблокированы из-за санкций, компания начала искать альтернативные способы получения средств от российской авиакомпании.

По данным OFSI, Sabre попросила "Уральские авиалинии" отправить тестовый платеж на счет за пределами британского банка - с намерением таким образом принимать будущие платежи. Регулятор квалифицировал эти действия как уклонение от санкций.

Реакция регулятора

"Эти действия подчеркивают всё более решительное выполнение Великобританией режима санкций против России в поддержку Украины и являются наглядным уроком соблюдения требований для отрасли", - говорится в заявлении OFSI.

Контекст британских санкций

В прошлом месяце правительство Великобритании ввело санкции против криптовалютной компании HTX - в Лондоне считают ее частью "инфраструктуры", которую Россия использует для обхода ограничений.

По данным британской стороны, через HTX в Кремль вернулось 1,5 млрд долларов.

В целом Великобритания ввела санкции против более чем 3000 лиц, предприятий и судов в рамках режима санкций против России.

Напомним, на саммите "Большой семерки" на прошлой неделе Великобритания объявила о введении нового пакета санкций против России - он был направлен прежде всего против теневого флота и финансовых сетей, помогающих обходить ограничения.

В мае Лондон также ввёл санкции против 35 лиц и организаций, причастных к вербовке мигрантов для участия в войне России против Украины.

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