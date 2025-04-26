Помощь для переселенцев в 2025 году: какие выплаты могут получить украинцы

В 2025 году в Украине действуют обновленные программы поддержки для внутренне перемещенных лиц - ежемесячные выплаты, компенсация за жилье, социальные услуги и психологическая помощь.

Кто именно имеет право на поддержку от государства и международных партнеров - в материале РБК-Украина .

Главное:

Какая помощь продолжает действовать в 2025 году?

Денежная ежемесячная помощь переселенцам?

Что государство может предложить кроме денег для поддержки ВПЛ?

Международная поддержка людей, которые были вынуждены покинуть свои дома

Денежная поддержка от государства

По состоянию на начало 2025 года в Украине официально зарегистрировано около 4,6 млн внутренне перемещенных лиц. Сегодня Министерство социальной политики Украины реализует ряд программ для поддержки таких людей - от финансовых выплат до жилищных компенсаций и социальных услуг.

"Наиболее востребованной остается программа ежемесячной помощи на проживание", - прокомментировали РБК-Украина в пресс-службе Минсоцполитики. Ее могут получить люди с инвалидностью, семьи с низкими доходами (менее 9444 гривен на человека), а также другие уязвимые категории.

Размер помощи составляет 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью, 2 тысячи гривен для остальных. Например, если семья из четырех человек (родители и двое детей) имеет доход до 37 тысяч гривен в месяц, она может дополнительно получить еще 10 тысяч государственной поддержки. "Это кризисная выплата для тех, кто больше всего нуждается в помощи", - отметили в пресс-службе Минсоцполитики.

В министерстве подчеркнули, что они постоянно анализируют, как меняются потребности внутренне перемещенных лиц, и адаптируют подходы. В ведомстве отметили, что нужно не только оказать помощь, но и создать условия для стабильной жизни.

Дополнительно продлена программа "Приют". С начала года программой руководит Пенсионный фонд. Сумма компенсации для владельцев жилья, которые бесплатно приютили ВПЛ, составляет 450 гривен в месяц за каждого переселенца. Для новых участников с 1 марта оформление осуществляется через ПФУ.

Важно, что кроме выплат на проживание, ВПЛ имеют право получать все другие выплаты, которые обеспечивает государство для поддержки своих граждан в сложных жизненных обстоятельствах, например, выплаты для лиц с инвалидностью, жилищные субсидии, помощь малообеспеченным, помощь одиноким матерям/отцам и тому подобное.

Компенсация услуг и новые форматы поддержки

В 2025 году Минсоцполитики расширило доступ к услуге "Муниципальная няня". Отныне ею могут воспользоваться также внутренне перемещенные лица с детьми до 6 лет - раньше было только до 3 лет. Это особенно важно для семей, проживающих в регионах, где детские сады не работают из-за войны.

По этой программе родители самостоятельно заключают договор с няней, оплачивают ее работу, а государство компенсирует эти расходы. Компенсация составляет 100% почасовой минимальной зарплаты, но не более 165 часов в месяц.

Также продолжается экспериментальный проект "Деньги ходят за человеком", который обеспечивает финансирование социального сопровождения для ВПЛ пожилого возраста или с инвалидностью. Люди сами выбирают поставщика услуг, а средства поступают на специальный счет.

Сегодня для людей, которые были вынуждены из-за войны покинуть свои дома и налаженную жизнь Государственная служба занятости предлагает бесплатное обучение. Для этого необходимо получить ваучер. Его стоимость не может превышать 30 280 гривен. Ваучер может компенсировать определенную часть стоимости обучения, если сумма больше, то разницу оплачивает сам ВПЛ или работодатель.

"Мы стремимся создать модель, где получатель социальной услуги имеет реальный выбор", - подчеркивают в Минсоцполитики.

Фото: Какие виды помощи получают сегодня украинские переселенцы (Getty Images)

Психологическая помощь

Еще одно важное направление - Центры жизнестойкости, оказывающие психосоциальную поддержку переселенцам. В таких центрах ВПЛ могут получить психологическую помощь, консультации, пройти групповую терапию. Это ответ на острую потребность в реабилитации людей, которые пережили потерю дома, родных или переживают ПТСР.

В настоящее время центры действуют в 225 общинах по всей Украине. 10 таких центров открыли громады, которые прибыли с временно оккупированных территорий в другие регионы страны, для поддержки своих жителей. Это Мелитопольская и Энергодарская громады в Запорожье. Сартанский центр открыт во Львове. Мангушская, Никольская, Лисичанская Нижнедуванская громады функционируют в Киеве и Белокуракинская - в Житомире. Беловодская громада работает и помогает в Ровно, а Горская громада в Полтаве.

Сейчас Центры жизнестойкости насчитывают более полутора миллионов посещений и 850 тысяч проведенных мероприятий.

"Психоэмоциональное восстановление людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, не менее важно, чем материальная помощь. Мы учимся строить системную поддержку на будущее", - прокомментировали для РБК-Украина в пресс-службе Минсоцполитики.

Социальная помощь по международным программам

Кроме внутренней поддержки, сегодня Украина получает значительную помощь и от международных партнеров. Речь идет как о финансовой поддержке государственных программ, так и об отдельных инициативах международных организаций.

С 2025 года в Украине действует экспериментальный проект предоставления субсидий на аренду жилья для ВПЛ. Он должен уменьшить финансовую нагрузку на семьи, которые снимают жилье. По условиям проекта, ВПЛ платят не более 20% своего совокупного дохода за аренду, а остальное компенсирует государство.

Проект "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности(INSPIRE)" предусматривает направление на социальные выплаты в Украине 1,2 миллиарда долларов. Финансирование происходит за счет займа Всемирного банка из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine - ред.), который поддерживается правительством Японии.

В 2025 году продолжается поддержка от Всемирной продовольственной программы ООН для пенсионеров, лиц без права на пенсию, и людей с инвалидностью. Выплаты продлены до конца мая. Тем, кто подпадает под условия программы, ВПП перечисляет разницу между социальной выплатой, которую они уже получают, и 3250 грн.

Кроме того, международные организации оказывают техническую помощь, финансируют психосоциальные программы и обеспечивают гуманитарную поддержку. "Совместно с международными партнерами мы реализуем эффективные механизмы поддержки для наиболее уязвимых категорий переселенцев", - подтверждают в Минсоцполитики.

В пресс-службе добавляют, что значительная часть финансирования программы "Приют", экспериментов "Деньги ходят за человеком" и "Центры жизнестойкости" реализуются при поддержке донорских структур - ООН, USAID, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ.

Таким образом, систему поддержки ВПЛ в Украине в 2025 году продолжают обеспечивать государство и международные гуманитарные организации. Они расширили спектр поддержки программ, которые охватывают не только материальные, но и психологические потребности людей.