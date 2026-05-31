В ВОЗ назвали ситуацию со вспышкой Эболы в Африке крайне тревожной
Вспышка Эболы в Демократической Республике Конго стремительно набирает обороты: более тысячи подозреваемых случаев за две недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Масштабы вспышки
С начала объявления вспышки прошло всего две недели - а в ДР Конго уже более 1000 подозреваемых случаев заражения и по меньшей мере 246 смертей. Соседняя Уганда зафиксировала девять подтвержденных случаев и одну смерть.
Заместитель директора организации "Врачи без границ" доктор Алан Гонсалес заявил: ни разу в истории вспышек Эболы не регистрировали столько случаев так быстро после объявления чрезвычайной ситуации.
"Реальность такова, что никто не знает истинного масштаба и серьезности этой вспышки. Новые подозреваемые случаи фиксируются ежедневно, а сотни образцов до сих пор не проверены", - подчеркнул он.
ВОЗ выехала на место
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адганом Гебрейесус лично вылетел в провинцию Итори на востоке Конго - наиболее пораженного региона. По его словам, миссия приехала оценить ситуацию и помочь устранить препятствия.
Тедрос также обратился к местным общинам с предостережением: традиционные похоронные обряды, предусматривающие прикосновение к телу умершего, представляют серьезную угрозу дальнейшего распространения вируса.
Что мешает сдержать вспышку
MSF предупреждает: реагирование на вспышку не успевает за темпами распространения инфекции. Среди главных препятствий:
- закрытие границ и аэропортов;
- вооруженный конфликт в регионе, который существенно усложняет работу медиков;
- задержки с тестированием образцов.
Раньше анализы приходилось везти за 1500 км до Киншасы. Теперь лаборатория в Бунии выдает результаты в течение 24 часов - это существенно ускорило выявление новых случаев.
Что за штамм и как он передается
Текущая вспышка вызвана редким штаммом Эболы - Бундибугио. Против него не существует подтвержденной вакцины, а летальность достигает около трети инфицированных.
Вирус передается через прямой контакт с жидкостями тела зараженного человека, а также через загрязненные предметы - иглы, постельное белье, одежду.
Подозреваемый случай в Бразилии
Отдельно бразильские медики сообщили о подозреваемом случае Эболы в штате Сан-Паулу. Под наблюдением врачей находится 37-летний мужчина, который недавно вернулся из ДР Конго.
Еще 17 мая ВОЗ признала вспышку Эболы в ДР Конго и Уганде международной чрезвычайной ситуацией из-за риска выхода вируса за пределы региона. Ситуацию осложняют гуманитарный кризис, высокая мобильность населения и отсутствие утвержденных вакцин и лекарств именно против штамма "Бундибугио".