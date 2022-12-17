Аналитики ISW назвали цель визита Путина в Беларусь

Президент России Владимир Путин намерен оказать давление на президента Беларуси Александра Лукашенко с целью добиться уступок по интеграции двух стран во время визита в Минск, а также создать условия для нового наступления на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Президент России Владимир Путин окажет давление на президента Беларуси Александра Лукашенко с целью добиться уступок по интеграции двух стран во время визита в Минск.

Кремль стремится использовать Союзное государство для установления российского контроля над Беларусью.

Лукашенко уже создает информационные условия, чтобы отклонить требования российской интеграции, как он это делал десятилетиями.

Лукашенко подчеркнул, что "Беларусью управляет никто, кроме нас", и что Беларусь готова строить отношения с Россией, но их связи "всегда должны исходить из того, что мы суверенное и независимое государство".

Лукашенко до сих пор в значительной степени сопротивлялся усиленным требованиям России об интеграции и отказывался задействовать белорусские силы для участия в российском вторжении в Украину.

Визит в Минск может указывать на то, что Путин пытается создать условия для возобновления наступления на Украину

В настоящее время ISW оценивает вторжение России в Украину из Беларуси как низкое, но возможное. Маловероятно, что белорусские силы вторгнутся в Украину без российской ударной группировки. Далеко не очевидно, что Лукашенко отправит белорусские войска воевать в Украине даже вместе с российскими войсками.

Однако встреча Путина и Лукашенко, как минимум, будет способствовать проведению отдельной российской информационной операции, направленной на то, чтобы сломить волю Украины и готовность Запада поддерживать Украину. Эта встреча подкрепит российскую информационную операцию, направленную на то, чтобы убедить украинцев и жителей Запада в том, что Россия может атаковать Украину из Беларуси. Продолжающиеся удары России по Киеву, постоянные переброски войск в Беларусь и продолжающаяся воинственная риторика являются частью этой информационной операции.

Кремль вряд ли сломит волю украинцев к борьбе. Москва, вероятно, пытается убедить Запад признать, что Украина якобы не может существенно изменить нынешнюю линию фронта и что война фактически зашла в тупик.

ISW считает, что такой вывод является неточным и что у Украины есть хорошие шансы восстановить значительную критическую территорию в ближайшие месяцы.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Российские удары продолжают представлять серьезную угрозу для украинского гражданского населения, несмотря на то, что они не улучшают способность России проводить наступательные операции.

Дмитрий Медведев сделал подстрекательские, но неуместные комментарии в поддержку информационных операций, направленных на ослабление поддержки Украины Западом.

Лукашенко уже создает информационные условия, чтобы отклонить требования российской интеграции.

Предстоящий визит Путина в Минск может свидетельствовать о том, что он создает условия для нового наступления с белорусской территории.

Встреча Путина и Лукашенко, скорее всего, приведет к отдельной российской информационной операции, направленной на то, чтобы сломить волю Украины и готовность Запада поддерживать Украину.

Президент России Владимир Путин проигнорировал наихудшие оценки потенциального ущерба для российской экономики, прежде чем начать свое полномасштабное вторжение в Украину.

Россия продолжает сталкиваться с экономическими проблемами, которые являются прямым результатом войны в Украине.

Российские войска вели контрудары в районе Сватово и Кременная.

Российские войска продолжали наступательные действия на направлениях Бахмут и Авдеевка-Донецк.

Войска РФ продолжали оборону на левом берегу Днепра.

Российские чиновники, скорее всего, будут бороться за набор дополнительных военнослужащих по контракту.

Российские оккупационные власти продолжали захват гражданской инфраструктуры для оказания помощи раненым российским военнослужащим.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что Россия может возобновить наступление в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем - в январе.

Также мы писали, что, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Россия надеется, что сможет восстановить свои военные способности до конца января - начала февраля.

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