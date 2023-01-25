Зеленский ввел санкции против Новинского и наместника Киево-Печерской лавры
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего народного депутата Вадима Новинского. Также под санкции попал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел и ряд других священнослужителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Зеленский подписал указ о введении в действие санкций СНБО 24 января. Срок действия санкций - пять лет. Согласно им блокируются активы и средства фигурантов, запрещается пользоваться государственными землями и другими активами, выводить капитал из Украины и прочее.
В санкционный список внесли:
- экс-нардеп Вадим Новинский;
- наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел;
- так называемый "митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви" Швец Ростислав;
- так называемый "епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви" Чернышев Константин;
- так называемый "епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви, управляющий Джанкойской епархией" Овсянников Александр;
- так называемый "архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви" Таранов Александр;
- митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви Иванов Олег;
- епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви Масленников Алексей;
- так называемый "епископ Коктебельский Русской православной церкви, викарий Феодосийской епархии" Опанасенко Вячеслав;
- управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви митрополит Платон.
Напомним, ранее стало известно, что Украина ввела санкции против 22 религиозных деятелей Русской Православной Церкви.
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