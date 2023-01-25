Зеленский ввел санкции против Новинского и наместника Киево-Печерской лавры

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего народного депутата Вадима Новинского. Также под санкции попал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел и ряд других священнослужителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Зеленский подписал указ о введении в действие санкций СНБО 24 января. Срок действия санкций - пять лет. Согласно им блокируются активы и средства фигурантов, запрещается пользоваться государственными землями и другими активами, выводить капитал из Украины и прочее. В санкционный список внесли: экс-нардеп Вадим Новинский;

наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел;

так называемый "митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви" Швец Ростислав;

так называемый "епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви" Чернышев Константин;

так называемый "епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви, управляющий Джанкойской епархией" Овсянников Александр;

так называемый "архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви" Таранов Александр;

митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви Иванов Олег;

епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви Масленников Алексей;

так называемый "епископ Коктебельский Русской православной церкви, викарий Феодосийской епархии" Опанасенко Вячеслав;

управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви митрополит Платон.