ua ru
Чт, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ арестовала имущество пророссийского олигарха Новинского

Новина українською →
Четверг 13 апреля 2023 11:27
СБУ арестовала имущество пророссийского олигарха Новинского Фото: СБУ арестовала имущество пророссийского олигарха Новинского (facebook.com/novynskyi)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины арестовала имущество подсанкционного олигарха Вадима Новинского. Общая сумма арестованного превышает 3,5 млрд гривен.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"В список заблокированных активов входят корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что во избежание санкций Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и госрегистраторов.

"Сейчас, по материалам СБУ, Минюстом уже отменены незаконные действия регистраторов по ряду предприятий олигарха", - добавляет СБУ.

Во время обысков в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживания фигурантов, были изъяты:

  • документы;
  • печати компаний-нерезидентов;
  • прокремлевскую религиозную литературу.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - отмечает СБУ.

Фото: СБУ арестовала имущество пророссийского олигарха Новинского (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда лиц, среди которых также был бывший нардеп Вадим Новинский. Позже президент усилил ограничения против олигарха.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война в Украине
NEWS
ВСУ за сутки уничтожили 540 россиян, 10 ББМ и 5 БПЛА, - Генштаб
ВСУ за сутки уничтожили 540 россиян, 10 ББМ и 5 БПЛА, - Генштаб
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно