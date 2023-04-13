Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"В список заблокированных активов входят корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что во избежание санкций Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и госрегистраторов.

"Сейчас, по материалам СБУ, Минюстом уже отменены незаконные действия регистраторов по ряду предприятий олигарха", - добавляет СБУ.

Во время обысков в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживания фигурантов, были изъяты:

документы;

печати компаний-нерезидентов;

прокремлевскую религиозную литературу.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - отмечает СБУ.

Фото: СБУ арестовала имущество пророссийского олигарха Новинского (t.me/SBUkr)