СБУ арестовала имущество пророссийского олигарха Новинского
Служба безопасности Украины арестовала имущество подсанкционного олигарха Вадима Новинского. Общая сумма арестованного превышает 3,5 млрд гривен.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
"В список заблокированных активов входят корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что во избежание санкций Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и госрегистраторов.
"Сейчас, по материалам СБУ, Минюстом уже отменены незаконные действия регистраторов по ряду предприятий олигарха", - добавляет СБУ.
Во время обысков в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживания фигурантов, были изъяты:
- документы;
- печати компаний-нерезидентов;
- прокремлевскую религиозную литературу.
"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - отмечает СБУ.
Фото: СБУ арестовала имущество пророссийского олигарха Новинского (t.me/SBUkr)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда лиц, среди которых также был бывший нардеп Вадим Новинский. Позже президент усилил ограничения против олигарха.
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